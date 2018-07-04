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В здании правительства Армении будут армянские компьютеры: Пашинян призвал пользоваться отечественной продукцией


Отныне в здании правительства Армении будут устанавливаться армянские компьютеры. Как передает «Арменпресс», об этом принято на заседании правительства 4-го июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он пригласил внимание присутствующих на то, что сейчас перед членами кабинета – именно армянские компьютеры.

 «Это наш политический подход. Мы заявили о отм, что развитие технологий – наш приоритет, причем, не только ПО, но и конкретная продукция»,- сказал Пашинян.

Он выразил мнение о том, что так же должны поступить и в НС Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал всех граждан Армении поддержать отечественного производителя.




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