Сейран Оганян был допрошен по делу 1-го марта в качестве свидетеля: Роберт Кочарян также приглашен на допрос в качестве свидетеля

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян был допрошен по делу 1-го марта в качестве свидетеля. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник ОСС СК Армении Сасун Хачатрян.

«Сейран Оганян был допрошен по делу 1-го марта в качестве свидетеля. Не хочу распространяться о тайнах следствия и говорить о наших дальнейших шагах. Все подобные данные будут опубликованы лишь тогда, когда не будут вредить интересам следствия»,- сказал он.

Что касается обвинений, предъявленных Микаэлу Арутюняну по делу 1-го марта и решения о его аресте, он сказал, что Микаэл Арутюнян выехал из Армении до этого. По поводу его розыска, как сказал начальник ОСС СК Армении Сасун Хачатрян, также действует принцип неразглашения действий правоохранительных органов.

Он подтвердил, что второй президент Республики Армения Роберт Кочарян вызван на допрос по уголовному делу о событиях, которые произошли в Ереване с 1 марта по 2 марта 2008 года. Ему было отправлено соответствующее уведомление. Роберт Кочарян также приглашен на допрос в качестве свидетеля.

«Будем приглашать всех тех, кто может сообщить какие-то сведения о событиях 1-го марта, мы не ограничены и не связаны именами или должностями»,- сказал он.

3-го июля 2018 года руководитель следственной группы по делу о 1-м марта 2008 года возбудил уголовное дело по ст.300.1 УК Армении – по факту насильственного свержения конституционного строя руководящим лицом исполнительной власти – министром обороны, и рядом других лиц, в период с 23-го февраля по 2-е марта 2008 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении.

Это уголовное дело объединено с расследуемым уголовным делом о событиях 1-го марта.

На основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

В частности, президенсткие выборы 19-го февраля 2008 года прошли с такими нарушениями, что, по широкому общественному мнению, лишило народ права на свободные выборы,

Многими общественными организациями, правозащитниками и гражданами эти нарушения приписываются сторонникам тогдашнего перзидента Роберта Кочаряна и премьер-министра – кандидата в президенты, Сержа Саргсяна. Это вызвало гнев граждан, и с 20-го февраля в Ереване начались многотысячные акции протеста. Их усиление вызвало тревогу власти, и, после безуспешных призывов прекратить мирные акции протеста, ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, что выразилось фактической отменой норм конституционного права, отраженных в статьях 1- 5 и первой части ст. 6 Конституции Армении.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении.

Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан.

Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте. Расследование продолжается.