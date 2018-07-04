Микаэл Арутюнян выехал из Армении, когда уголовного преследования в его отношении еще не было: директор СНБ Армении

СНБ Армении полностью контролирует ситуацию. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал директор СНБ Армении Артур Ванецян.

Он прокомментировал факт задержания директора фонда «Армения» Ара Варданяна, отметив, что ведется расследоване с тем, чтобы выяснить – вернул ли Ара Варданян деньги, взятые им в фонде. «Результаты будут вам представлены по окончании расследования»,- сказал он.

По его словам, тем не менее, факт, что Ара Варданян воспользовался кредитной линией фонда, уже уголовно наказуем.

Директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян 2 июля на основании оперативных данных, полученных Службой национальной безопасности Республики Армения, задержан по подозрению в растрате и злоупотреблении полномочий.

Как сообщили в пресс-службе СНБ, Варданян признался, что, управляя кредитной линией фонда в размере 25 миллионов драмов, он использовал эти средства в личных целях, в том числе направляя их на различные ставки в онлайн-казино.

По его словам, Варданян возвратил средства с кредитной карты за счет пожертвований фонду. Затем личные средства вложил в бухгалтерию фонда, тем самым скрывая растрату средств.

Только на прошлой неделе Варданян перечислил около 14 млн драмов из банковской карты фонда в онлайн-казино, а с 2016 по 2018 год эта сумма составила около 130 млн драмов.

В настоящее время во Всеармянском фонде «Айастан» проводится проверки на выявление возможных злоупотреблений и незаконных присвоений.

Ара Варданян арестован. Предварительное следствие продолжается.

Он опроверг сведения об обыске в доме мэра Еревана Тарона Маргаряна. По его словам, такого не было, а сам Тарон Маргарян н агходится в Армении.

По поводу обвинений, предъявленных Микаэлу Арутюняну по делу 1-го марта и решения о его аресте, он сказал, что Микаэл Арутюнян выехал из Армении, когда уголовного преследования в его отношении еще не было.

3-го июля 2018 года руководитель следственной группы по делу о 1-м марта 2008 года возбудил уголовное дело по ст.300.1 УК Армении – по факту насильственного свержения конституционного строя руководящим лицом исполнительной власти – министром обороны, и рядом других лиц, в период с 23-го февраля по 2-е марта 2008 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении.

Это уголовное дело объединено с расследуемым уголовным делом о событиях 1-го марта.

На основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

В частности, президенсткие выборы 19-го февраля 2008 года прошли с такими нарушениями, что, по широкому общественному мнению, лишило народ права на свободные выборы,

Многими общественными организациями, правозащитниками и гражданами эти нарушения приписываются сторонникам тогдашнего перзидента Роберта Кочаряна и премьер-министра – кандидата в президенты, Сержа Саргсяна. Это вызвало гнев граждан, и с 20-го февраля в Ереване начались многотысячные акции протеста. Их усиление вызвало тревогу власти, и, после безуспешных призывов прекратить мирные акции протеста, ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, что выразилось фактической отменой норм конституционного права, отраженных в статьях 1- 5 и первой части ст. 6 Конституции Армении.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении.

Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан.

Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте. Расследование продолжается.