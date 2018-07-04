Если бы поскользнувшись получали такие травмы, то с ними ходил бы каждый третий: Осипян

Начальник полиции Армении Валерий Осипян не думает, что заявление жены пострадавшего во время инцидента в Олимпаване о том, что ее муж был травмирован, поскользнувшись и упав, соответствует действительности. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник полиции Армении Валерий Осипян.

«Если бы поскользнувшись получали такие травмы, то с ними ходил бы каждый третий. Не думаю, что это соответствует действительности»,- сказал он.

«То есть, полиция настаивает на избиении?»,- на этот вопрос Осипян ответил: «В первый день мы запротоколировали это со слов потерпевшего. Он сам сделал такое сообщение».

Как сообщалось ранее, глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, генсек АОК Грачья Ростомян подтвердил, что 3-го июля он был допрошен по поводу инцидента в Олимпаване. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Ростомян в среду перед заседанием правительства. Он опроверг сведения об избиении Вячеслава Арутюнова Гагиком Царукяном и начальником его охраны в своем присутствии.

«В моем присутствии никаких проблем не было»,- сказал он. На вопрос, о чем с ним беседовали в органах следствия, он ответил:«Это тайна».

По уголовному делу, расследуемому следственным отделом по административным районам Ачапняк и Давташен следственного управления Следственного комитета РА по Еревану, добыты данные о возможной причастности депутата к применению насилия в отношении 50-летнего гражданина. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, принято решение о передаче уголовного дела по подследственности.

Как сообщило ранее ведомство, в 21:30 2-ого июля 2018 года из медцентра “Армения” поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом "правосторонний пневмоторакс/ наличие воздуха в грудной полости/, перелом 9-го ребра справа, подкожная эмфизема задней поверхности грудной клетки, с правой стороны" за медпомощью обратился житель Еревана(1968 года рождения). В результате предпринятых неотложных мероприятий было установлено, что увечья 50-летнему мужчине нанесли во время инцидента, произошедшего 2-ого июля в спортивном зале “Олимпаван” в ереванском административном районе Давташен. При осмотре места происшествия обнаружены следы, похожие на кровь.

Следственным отделом по административным районам Ачапняк и Давташен следственного управления СК РА по Еревану возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 112("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой") Уголовного кодекса РА.

50-летний мужчина признан потерпевшим и допрошен. По подозрению в нанесении ему телесных повреждений задержан Эдуард Бабаян, который в ходе допроса представился осуществляющему производство органу помощником председателя Национального олимпийского комитета Гагика Царукяна.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. В суд подано ходатайство о проведении обыска в квартире подозреваемого.

В установленном законом порядке в квартире подозреваемого проведен обыск, в результате которого обнаружены два автомата; проверяется наличие разрешения на хранение обнаруженного оружия.

В результате предпринятых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, произошедшего в спортивном комплексе “Олимпаван”, добыты данные о возможной причастности депутата Национального собрания РА Гагика Царукяна к применению насилия в отношении гражданина, поэтому следственный отдел по административным районам Ачапняк и Давташен Следственного комитета РА принял решение направить уголовное дело в Особую следственную службу по подследственности.