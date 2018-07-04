Трамп планирует заявить на саммите НАТО, что США не будут свиньей-копилкой для всего мира

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе заявит, что США больше не будут свиньей-копилкой для всего мира. С такими словами выступил во вторник перед журналистами официальный представитель Белого дома Хоган Гидли, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Президент собирается во время этих встреч придерживаться позиции, которая подразумевает защиту американцев, поддержку наших партнеров и союзников. Но, как он много раз говорил, прежде Америка очень часто считалась свиньей-копилкой для всего мира. И это необходимо прекратить", - ответил представитель Белого дома на вопрос, о чем американский лидер будет говорить на саммите.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.