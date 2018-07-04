По факту очевидных злоупотреблений на Общественном телевидении Армении возбуждено уголовное дело

Изучение, проведенное управлением по защите государственных интересов Генпрокуратуры Армении, по следам сообщений в прессе, выяснило, что инспекционный орган Минфина Армении провел в 2017 году аудит на Общественном телевидении Армении по поводу целесообразности и обоснованности расходов средств, выделенных из госбюджета, фондов и прочих источников, а также законность процедур закупов и пр.

Изучение документов показало, что за счет средств, выделенных из госбюджета в 2015-2016 годах, были заключены договоры с физлицами и организациями на общую сумму в 2 млрд 400 млн драмов на приобретение телепередач, фильмов, технических средств, аренду и пр.

Выборочным методом были изучены некоторые данные, и выяснилось, что в 4 договорах на приобретение фильмов использовались нереальные или фальшивые сметы и документы. Обнаружены приписки и фальшивые данные по сотрудникам и исполнителям договоров. Данные были сопоставлены с базой КГД Армении, что и позволило выявить ряд подлогов.

Кроме того, были выявлены необоснованные договоры о выполнении работ и аренды технических средств.

В ряде случаев договоры заключались с субъектами, связанными с официальными лицами Общественного телевидения Армении и его совета директоров.

Кроме того, в 2015-2016 годах были заключены договоры с 4 строительными организациями, затем составлены акты приема-сдачи по несуществующим или фальшивым работам, с подложными документами и пр.

Выяснилось, что в 2015-2016 годах около 168.5 млн было израсходовано по сфальсифицированным документам, без надлежащего обоснования и смет.

С учетом наличия преступного умысла, по данным фактам было возбуждено уголовное дело по ст. 179, 214, 325 УК Армении, материалы направлены в СК Армении.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.