Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль

Одно из известных зданий в Баку было подсвечено цветами армянского флага – вместо флага Колумбии


Азербайджан в очередной раз перепутал цвета армянского флага с колумбийским. 3-го июля, во время матча сборных Англии и Колумбии, одно из известных зданий в Баку -Flame Towers, было подсвечено цветами армянского флага – вместо флага Колумбии.  

Как передает «Арменпресс», снимки подсвеченного цветами армянского флага здания активно распространяются в интернете, став поводом для осмеяния невежества азербайджанцев.

Эта путаница – не новинка в Азербайджане. Причина – сходство цветов флагов Армении и Колумбии, цвета обоих триколоров – желтый, синий, красный, разнится лишь их расположение.

Башни Flame Towers – самые высокие небоскербы в Баку. Их строительство завершено в 2012 году. Башни полностью оснащены LED-экранами.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации