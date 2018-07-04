Одно из известных зданий в Баку было подсвечено цветами армянского флага – вместо флага Колумбии

Азербайджан в очередной раз перепутал цвета армянского флага с колумбийским. 3-го июля, во время матча сборных Англии и Колумбии, одно из известных зданий в Баку -Flame Towers, было подсвечено цветами армянского флага – вместо флага Колумбии.

Как передает «Арменпресс», снимки подсвеченного цветами армянского флага здания активно распространяются в интернете, став поводом для осмеяния невежества азербайджанцев.

Эта путаница – не новинка в Азербайджане. Причина – сходство цветов флагов Армении и Колумбии, цвета обоих триколоров – желтый, синий, красный, разнится лишь их расположение.

Башни Flame Towers – самые высокие небоскербы в Баку. Их строительство завершено в 2012 году. Башни полностью оснащены LED-экранами.