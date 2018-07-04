СМИ: допустивший ошибку в репортаже про Трампа журналист ABC покинул телеканал

Журналист американского телеканала ABC Брайан Росс, допустивший ошибку в репортаже о президенте США Дональде Трампе и его бывшем помощнике по вопросам национальной безопасности Майкле Флинне, покинул пост. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом сообщило во вторник интернет-издание The Huffington Post.

Росс в декабре прошлого года был временно отстранен от работы после того, как он выступил с репортажем, в котором, ссылаясь на анонимный источник, заявил, будто бы Трамп во время предвыборной кампании в США в 2016 году просил Флинна наладить контакты с представителями России. Впоследствии выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности.

Как отмечает The Huffington Post, 69-летний Росс сам принял решение покинуть телеканал. Вместе с ним ушла продюсер Ронда Швартц, работавшая с репортером. Они специализировались на журналистских расследованиях и были удостоены многих профессиональных наград за свои материалы. Всего Росс, считающийся одним из ветеранов американской журналистики, проработал на ABC более 20 лет.

Скандал с недостоверным материалом негативно сказался на репутации телеканала. ABC преподнес тогда новость как сенсацию, однако впоследствии был вынужден признать ошибку. Телеканал отметил, что источник журналиста оговорился и на самом деле имел в виду, что Трамп уже после выборов, будучи избранным президентом, просил Флинна связаться с представителями РФ, чтобы обсудить вопросы, касающиеся в том числе совместной работы в сфере борьбы с терроризмом.