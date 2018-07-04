Мы придаем важное значение роли США в урегулировании карабахского конфликта: Поздравительное послание Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту США Дональду Трампу в связи с 4-м июля – Днем независимости. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении. В поздравлении сказано:

«Высокие идеалы отцов-основателей США – свобода, равенство, демократия, близки и армянскому народу, чему доказательством является произошедшая в Армении ненасильственная революция. Установившиеся в результате этого новые реалии позволяют поднять на новый уровень и наши отношения.

Мы готовы сделать все возможное для укрепления и расширения 2-сторонних отношений, основанием для чего являются общие ценности, взаимное уважение и атмосфера доверия.

Мы высоко ценим ту весомую помощь, которую США продолжают оказывать Армении в деле укрепления демократии, гражданского общества, в борьбе с коррупцией, укрепления системы безопасности и пр. Сегодня – более, чем когда-либо, эта помощь актуальна для нашей страны.

Мы придаем важное значение роли США, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в урегулировании карабахского конфликта и обеспечении мира и стабильноти в регионе.