В Китае заявили, что тарифная политика США может привести к глобальной торговой войне

Введение пошлин со стороны США на ряд импортируемых товаров может привести к началу торговой войны мирового масштаба. Как передает Арменпресс, об этом в среду пишет газета China Daily, цитируя мнение китайских экспертов.

"Позиция США неблагоприятна для самих Штатов. В конечном итоге от нее пострадают сам американский бизнес и потребители на внутреннем рынке страны, - приводит газета слова сотрудника института мировой экономики и политики при Академии общественных наук КНР Лю Сяна. - Учитывая количество торговых трений, в случае недостижения компромисса под угрозу будет поставлена вся система мировой торговли".

Опасения по поводу глобального масштаба торговых противоречий высказывают и представители Соединенных Штатов. В понедельник Торговая палата США обнародовала исследование, в котором отмечается, что "тарифы Вашингтона на импорт представляют серьезную угрозу, которая в будущем способна спровоцировать глобальную торговую войну". "Введение пошлин на импорт стали и алюминия из Китая, а также вероятность будущего применения тарифов на ввоз автомобилей и автозапчастей подтолкнули страну к грани торговой войны", - говорится в докладе ведомства.

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Причем пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, Таможенная и пограничная служба США начнет взимать уже 6 июля. О сроках введения аналогичных пошлин еще на 284 наименования китайской продукции на сумму $16 млрд будет объявлено позже.