Европейские индексы - 03-07-18

МОСКВА, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.91% и составил 12349.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.76% и составил 5316.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.60% и составил 7593.29 пункта, а российский RTSI снизился на 0.36% и составил 1147.47 пункта.