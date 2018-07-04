Европейские индексы - 03-07-18
МОСКВА, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.91% и составил 12349.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.76% и составил 5316.77 пункта, британский FTSE вырос на 0.60% и составил 7593.29 пункта, а российский RTSI снизился на 0.36% и составил 1147.47 пункта.
- 10:04 Состояние здоровья императора Японии улучшилось
- 10:01 В Китае заявили, что тарифная политика США может привести к глобальной торговой войне
- 09:03 Европейские индексы - 03-07-18
- 09:02 Американские индексы снизились - 03-07-18
- 09:01 Цены на цветные металлы - 03-07-18
- 09:00 Цены на драгоценные металлы - 03-07-18
- 08:58 Цены на нефть снизились - 03-07-18
- 01:02 Известен лучший игрок матча Колумбия - Англия
- 00:53 Англия победила Колумбию в серии 11-метровых и вышла в четвертьфинал: Мундиаль-2018
- 03.07-23:52 КПП в Ларсе пересекли 175 грузовиков, до утра пройдут еще 200: таможня работает в ускоренном режиме
- 03.07-21:31 Издержки бизнеса на транспортировку товаров на территории ЕАЭС сократятся
- 03.07-21:26 Предстоящие на 4 июля мероприятия
- 03.07-21:11 Стартовые составы сборных Колумбии и Англии
- 03.07-20:54 Парламент Арцаха представил заключение относительно нарушения правил депутатской этики депутатами Жанной Галстян и Айком Ханумяном
- 03.07-20:10 Арестован директор Всеармянского фонда «Айастан»: СНБ
- 03.07-20:06 Ваан Костанян освобожден с должности руководителя офиса первого заместителя премьер-министра
- 03.07-19:30 Никол Пашинян принял мэра Глендейла Заре Синаняна
- 03.07-18:20 Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Израиля
- 03.07-18:11 Президент Республики Арцах подписал ряд законов
- 03.07-17:58 Банковская история около 100 тыс граждан будет аннулирована, у них будет возможность начать все с новой страницы: Пашинян
- 03.07-17:45 Армения - хороший друг и партнер Соединенных Штатов: посол
- 03.07-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-07-18
- 03.07-17:36 Азиатские индексы - 03-07-18
- 03.07-17:23 Спикер НС Армении посетил посольство США в связи с Днем независимости США
- 03.07-17:06 Президент Армении посетил Национальный политехнический университет
- 03.07-16:50 Добыты данные о возможной причастности депутата НС Гагика Царукяна к применению насилия в отношении гражданина: уголовное дело направлено в ССС
- 03.07-16:39 Роухани раскритиковал угрозу США свести на нет нефтяные доходы Ирана
- 03.07-16:31 Роберт Кочарян вызван на допрос по делу 1 марта: источник
- 03.07-16:13 Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР
- 03.07-16:08 Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости Республики Беларусь
- 03.07-15:43 На полигоне «Камхуд» стартовали совместные сборы со специалистами инженерных войск ЮВО и оборонного ведомства Республики Армения
- 03.07-15:34 Скопление армянских грузовиков в Ларсе связано с пиком туристического сезона: Министерство транспорта Армении
- 03.07-15:06 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
- 03.07-15:00 Председатель НС Армении А.Баблоян отбывает в Квебек
- 03.07-14:55 Президент Армении принял участников магистерской программы Колумбийского университета и Лондонской бизнес школы
16:37, 30.06.2018
Просмотрели 1406 раз Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста, армянина Дарона Аджемоглу — турецкие СМИ
10:16, 27.06.2018
Просмотрели 1305 раз Европарламент в будущем месяце ратифицирует соглашение Армения-ЕС: Гаспар Карапетян
11:33, 28.06.2018
Просмотрели 1245 раз У премьер-министра будет одна резиденция, Баграмяна, 26 вернется в распоряжение президента Армении
13:29, 27.06.2018
Просмотрели 1198 раз Попытки политизировать деятельность ОЧЭС неприемлемы: замминистра ИД Армении
20:38, 29.06.2018
Просмотрели 1096 раз По месту жительства племянника экс-президента Сержа Саргсяна обнаружены соглашения о банковских вкладах в размере около 6 млн 800 тыс долларов