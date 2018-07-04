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Известен лучший игрок матча Колумбия - Англия


Известен лучший игрок матча Колумбия – Англия.

Как передает «Арменпресс», нападающий сборной Англии Харри Кейн признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Колумбии, сообщает официальный сайт ФИФА. Игрок лондонского «Тоттенхэма» реализовал пенальти в основное время встречи, а также забил мяч в серии послематчевых 11-метровых ударов.

Напомним, что основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти Англия выиграла со счетом 4:3.

В четвертьфинале Англия 7-го июля сыграет со Швецией.


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