Англия победила Колумбию в серии 11-метровых и вышла в четвертьфинал: Мундиаль-2018

Англия победила Колумбию в серии 11-метровых и вышла в четвертьфинал. Как передает «Арменпресс», сборные Колумбии и Англии на стадионе «Спартак» в Москве разыграли последнюю путевку в четвертьфинал чемпионата мира. В серии пенальти сильнее оказались англичане - 4:3.



Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.



Англия 7-го июля сыграет с командой Швеции, которая в 1/8 финала обыграла сборную Швейцарии с минимальным счетом.



ЧМ-2018, 1/8 финала



Колумбия - Англия - 1:1 (по пенальти - 3:4)

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Фото - FIFA