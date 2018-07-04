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Англия победила Колумбию в серии 11-метровых и вышла в четвертьфинал: Мундиаль-2018


Англия победила Колумбию в серии 11-метровых и вышла в четвертьфинал. Как передает «Арменпресс», сборные Колумбии и Англии на стадионе «Спартак» в Москве разыграли последнюю путевку в четвертьфинал чемпионата мира. В серии пенальти сильнее оказались англичане - 4:3. 

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. 

Англия 7-го июля сыграет с командой Швеции, которая в 1/8 финала обыграла сборную Швейцарии с минимальным счетом.

ЧМ-2018, 1/8 финала

Колумбия - Англия - 1:1 (по пенальти - 3:4)

Другие материалы о мундиале - здесь:  

Фото - FIFA 


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