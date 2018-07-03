После получения сведений о скоплении армянских грузовиков в Ларсе, сотрудники посольства Армении в Грузии и консульства в Ростове находятся в постоянной связи с грузинскими и российскими партнерами и получают оперативную информацию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Сотрудники посольства Армении в Грузии находились на месте, у КПП в Ларсе, они встретились с армянскими водителями и представителями таможниВодители сообщили, что 2 дня назад в селе Сно открыли для них терминал, где есть бытовые удобства и пр. Здесь они могут ожидать своей очереди, что оказалось полезно, поскольку ожидание в общей пробке содержит определенные опасности»,- сказал Балаян.

По его словам, российская сторона сообщила, что КПП в Ларсе пересекли 175 грузовиков, до утра пройдут еще 200.

«Таможня работает в ускоренном режиме. Российская сторона сообщила, что скопление армянских грузовиков в Ларсе связано с пиком туристического сезона»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта Армении ведет переговоры с грузинскими и российскими коллегами по поводу скопления армянских грузовиков на КПП в Ларсе. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Министерства транспорта Армении Анаит Аракелян. По ее словам, проблема связана с системой, внедренной на грузинской стороне, которая предполагает бронирование билета.

«Ведутся переговоры с целью упрощения системы»,- сказала она.

По сведениям СМИ, на КПП в Ларсе скопилось 1500 армянских грузовиков, нагруженных сельхоз продукцией.

Один из водителей поделился в соцсетях видео, где говорит, что они стоят на КПП в Ларсе уже 7 дней.