Издержки бизнеса на транспортировку товаров на территории ЕАЭС сократятся

В ближайшее время пищевую и непищевую продукцию можно будет перевозить в одной машине и по территории Российской Федерации при условии, что не будет допущено соприкосновение товаров, загрязнение или изменение органолептических свойств пищевой продукции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, подобные требования прописаны в техническом регламенте Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011). Однако в России одновременно действуют санитарные требования, согласно которым обязательна раздельная транспортировка.

Из-за этого предприниматели вынуждены нести дополнительные финансовые издержки. Вопрос обсудили на площадке Департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудили вопрос на площадке ЕЭК в ответ на обращение со стороны бизнес-сообщества.

Принимавшие участие в совещании представители Роспотребнадзора согласились, что технический регламент Союза имеет приоритет над национальными санитарными правилами. Обновленные правила, требования которых гармонизированы с нормами технических регламентов ЕАЭС, находятся в финальной стадии согласования в уполномоченных органах. Предполагается, что они будут приняты до 1 сентября.