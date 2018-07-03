Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль

Стартовые составы сборных Колумбии и Англии


Известны стартовые составы сборных Колумбии и Англии на матч 1/8 финала чемпионата мира. 

Колумбия: Оспина, Арьяс, Мина, Д. Санчес, Мохика, К. Санчес, Барриос, Кинтеро, Лерма, Куадрадо, Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магир, Триппьер, Хендерсон, Лингард, Алли, Янг, Стерлинг, Кейн.

Как передает «Арменпресс», игра начнется в 22:00 по ереванскому времени.


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