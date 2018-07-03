Парламент  Арцаха представил заключение относительно нарушения правил депутатской этики депутатами Жанной Галстян и Айком Ханумяном

Временная комиссия по этике Национального собрания Республики Арцах опубликовала заключение относительно нарушения правил депутатской этики депутатами НС Республики Арцах 6-го созыва Жанной Галстян и Айком Ханумяном на состоявшемся 28-го июня 2018 заседании НС. Как сообщает Арменпресс, в заявлении говорится:

“Руководствуясь статьей 17 закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания" и принимая за основу постановление Национального собрания Республики Арцах, принятое 28-го июня 2018 года, "О создании временной комиссии НС по этике для представления Национальному собранию заключения относительно нарушения правил депутатской этики во время конфликта, вспыхнувшего на заседании 28-го июня 2018 года между депутатами НС Айком Ханумяном и Жанной Галстян", временная комиссия НС по этике (далее –комиссия) на созванных заседаниях изучила все подробности, связанные с инцидентом, выслушала разъяснения депутатов Жанны Галстян и Айка Ханумян, в результате чего Комиссия заключила:

На состоявшемся 28-го июня 2018 года очередном заседании Национального собрания политической речи депутата Айка Ханумяна последовала ругань со стороны депутата Жанны Галстян, которая не осталась безответной со стороны Айка Ханумяна, переросла в конфликт и взаимное ругательство. Согласно части 1 статьи 4 закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания", депутат обязан соблюдать правила депутатской этики. Статья 3 закона Республики Арцах "О гарантиях деятельности депутата Национального собрания Республики Арцах" регулирует правила депутатской этики.

Так, согласно части 2 указанной статьи, правила депутатской этики сводятся к следующему: уважать закон и подчиняться закону, уважать моральные нормы общественности, соблюдать порядок проведения заседаний Национального собрания, его комиссий и парламентских слушаний, при осуществлении своих полномочий не руководствоваться своими личными интересами или личными интересами взаимосвязанных с ним лиц, не использовать авторитет должности депутата в своих интересах или в интересах иного лица, своей деятельностью способствовать формированию доверия и уважения к Национальному собранию, везде и при осуществлении любой деятельности проявлять подобающее депутату поведение, уважительно относиться к политическим оппонентам, участникам обсуждения вопросов в Национальном собрании, журналистам, а также ко всем тем лицам, с которыми депутат общается при осуществлении своих полномочий.

4. Из вышеуказанного следует, что депутаты не соблюдали правила этики, установленные законом. Поведение последних считаем неприемлемым явлением, которое несовместимо с правилами депутатской этики и не подобает нашим традициям.

Предлагаем:

1) обсудить вопрос депутата НС Жанны Галстян во фракции "Демократия"

2) поскольку депутат НС Айк Ханумян является единственным членом фракции "Возрождение", обсудить вопрос в исполнительном органе партии "Национальное возрождение".