Арестован директор Всеармянского фонда «Айастан»: СНБ

Директор Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян 2 июля на основании оперативных данных, полученных Службой национальной безопасности Республики Армения, задержан по подозрению в растрате и злоупотреблении полномочий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, Варданян признался, что, управляя кредитной линией фонда в размере 25 миллионов драмов, он использовал эти средства в личных целях, в том числе направляя их на различные ставки в онлайн-казино.

По его словам, Варданян возвратил средства с кредитной карты за счет пожертвований фонду. Затем личные средства вложил в бухгалтерию фонда, тем самым скрывая растрату средств.

Только на прошлой неделе Варданян перечислил около 14 млн драмов из банковской карты фонда в онлайн-казино, а с 2016 по 2018 год эта сумма составила около 130 млн драмов.

В настоящее время во Всеармянском фонде «Айастан» проводится проверки на выявление возможных злоупотреблений и незаконных присвоений.

Ара Варданян арестован. Предварительное следствие продолжается.