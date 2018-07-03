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Ваан Костанян освобожден с должности руководителя офиса первого заместителя премьер-министра


Ваан Костанян освобожден с должности руководителя офиса первого заместителя премьер-министра Арарата Мирзояна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на официальном сайте премьер-министра Республики Армения.

Ваан Костанян освобожден с должности согласно его собственному заявлению.


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