Ваан Костанян освобожден с должности руководителя офиса первого заместителя премьер-министра Арарата Мирзояна. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на официальном сайте премьер-министра Республики Армения.

Ваан Костанян освобожден с должности согласно его собственному заявлению.