Никол Пашинян принял мэра Глендейла Заре Синаняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял мэра Глендейла, штат Калифорния, Заре Синаняна.

“Во время происходящих в Армении политических процессов наши соотечественники из Лос-Анджелеса и Глендейла оказали большую поддержку. Мы надеемся, что в послереволюционный период эта поддержка своим содержанием будет инклюзивной”, - сказал Никол Пашинян и выразил надежду на то, что связи между Ереваном и Глендейлом будут еще более укрепляться.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в свою очередь, Заре Синанян отметил, что после революции в Армении армянская община Глендейла очень воодушевлена в связи с новой ситуацией, наличием легитимного правительства и другими обстоятельствами.

“Представители нашей армянской общины с нетерпением ждут конкретных развитий. Я убежден, что есть много направлений сотрудничества, мы должны найти наиболее эффективные варианты и суметь обеспечить лучшие результаты”, - сказал мэр Глендейла.

Собеседники отметили важность реализации таких программ, которые будут способствовать репатриации и сохранению армянской идентичности в диаспоре.