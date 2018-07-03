Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Израиля

Посол Армении в Израиле Армен Смбатян (резиденция в Ереване) 2 июля вручил верительные грамоты президенту Израиля Реувену Ривлину.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, после церемонии вручения состоялась беседа посла с президентом Израиля тет-а-тет.

Президент поздравил посла Армении с назначением и пожелал удачи в его дипломатической миссии, отметив, что предыдущий опыт посла будет полезен для развития отношений между двумя странами в самых разных областях.

Посол поблагодарил президента Израиля за теплый прием и заверил, что приложит максимальные усилия, чтобы внести свой вклад в дальнейшее развитие армяно-израильских отношений.

Стороны отметили существующий потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи посол Армении представил президенту Израиля приоритеты внешней политики Армении, позиции Армении по международным и региональным вопросам и процессы перехода в парламентскую систему управления.

Стороны также затронули вопросы армянской общины Израиля и перспективы развития двустороннего экономического и отраслевого сотрудничества.