Президент Республики Арцах подписал ряд законов

Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал законы «О свободе собраний», «О внесении изменения в закон НКР «О чрезвычайном положении», «О внесении изменения в закон НКР «Об оружии», «О внесении изменения в закон НКР «Об общественных организациях», «О внесении изменения в закон НКР «О профессиональных союзах», «О внесении изменений в закон НКР «Об основах культурного законодательства», «О внесении изменения в закон НКР «О партиях», «О внесении изменения в закон НКР «Об органах национальной безопасности», «О внесении изменений и дополнения в закон НКР «О службе в органах национальной безопасности», «О внесении изменения и дополнения в закон НКР «О прохождении воинской службы», «О внесении изменения и дополнения в закон НКР «О службе, обеспечивающей принудительное исполнение судебных актов», «О внесении изменения в закон НКР «О референдуме», «О внесении изменения и дополнения в закон НКР «О государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах», «О внесении изменения в закон НКР «Об обеспечении безопасности дорожного движения», «О внесении изменения в закон НКР «О местном референдуме», «О внесении изменения в закон НКР «О свободе совести и религиозных организациях», «О внесении дополнения в Кодекс административного судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменения и дополнения в закон НКР «О местном самоуправлении», «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Нагорно-Карабахской Республики». Об этом сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.