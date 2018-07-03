Банковская история около 100 тыс граждан будет аннулирована, у них будет возможность начать все с новой страницы: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с участием руководителей банков провел совещание, в ходе которого была обсуждена проблема накопившихся штрафов и взысканий физических лиц по части сельскохозяйственных и потребительских кредитов.

“Как вы знаете, правительство по своей части приняло некоторые меры и решения по данному вопросу. Мы надеемся, что законодательное изменение позволит достичь некоторых позитивных изменений в этой области и сделать находящиеся в тупиковой ситуации кредиты обслуживаемыми и управляемыми. Конечно, это самая важная проблема, мы еще в апреле обещали, что будут такие решения, и мы надеемся, что действительно в этой области будут заметные и значительные изменения. Когда мы проходили через населенные пункты, где, к сожалению, активность не так велика, жизнь не особо кипит, в тех местах, где было многолюдно, действовали банки или кредитные организации. Конечно, в одном случае эту ситуацию можно было бы интерпретировать как определенный показатель экономической активности, но, к сожалению, когда мы смотрели на лица собравшихся людей, понимали, что они собрались там не по радостному поводу. Понятно, какие проблемы у банков и заемщиков, и мы надеемся сформировать такую возможность сотрудничества, которая позволит создать такие условия, чтобы банковская система могла придать новую силу и энергию экономике и всем сферам общественной жизни”, - отметил Никол Пашинян. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность эффективного сотрудничества с банковской системой и поблагодарил представителей банков за аналогичную готовность.

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян сообщил, что все банки, которые предоставляют сельскохозяйственные кредиты, выразили готовность простить накопившиеся до 1 июня 2018 года задолженности по штрафам за сельскохозяйственные кредиты, чем воспользуются более 100 тысяч граждан. По словам Артура Джавадяна, эти граждане получат возможность воспользоваться новыми финансовыми услугами. Председатель ЦБ отметил, что в настоящее время ведутся работы также с кредитными организациями для начала аналогичного процесса.

“По сути, отмеченные люди в результате этого процесса возвращаются к статус-кво, который был на момент подписания кредитного соглашения. Около 100 тыс человек не могли получить новый кредит из-за плохой кредитной истории, их кредитная история будет аннулирована, и у них будет возможность начать с новой страницы”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Представители банков отметили, что процесс аннулирования штрафов и взысканий будет организован в результате индивидуальной работы с заемщиками, пересматривая условия погашения основной суммы посредством оценивания их возможностей.

“Крестьянин должен быть в контакте с банком, чтобы каждую ситуацию можно было обсудить индивидуально. Я думаю, здесь важна ваша готовность проявлять гибкость. Анализировать ситуацию каждого заемщика, понимать, есть ли возможность предложить такие условия, чтобы крестьянин смог обслужить свой кредит. Этот процесс достигнет своей истинной цели, если мы действительно сможем достичь такого результата. Это также будет иметь оздоровительное значение для банковской системы. Это процесс, который выгоден и государству, и заемщику, и банкам. Эффекты этого процесса будут не индивидуальными, а намного шире”, - сказал Пашинян.

В ходе встречи представители банков выразили готовность рассмотреть вопрос об аннулировании штрафов и взысканий по потребительским и другим кредитам физических лиц.

Премьер-министр поприветствовал подобную готовность банковской системы и выразил надежду, что в итоге этим процессом воспользуется более широкий слой общества.

Никол Пашинян также коснулся платежей за обслуживание предоставляемых кредитными организациями кредитов и других нелогичных выплат, а также случаев ростовщичества.

Артур Джавадян отметил, что неоднократно призывали граждан пользоваться услугами только лицензированных Центральным банком кредитных организаций, а во всех случаях ростовщичества обращаться в правоохранительные органы. По словам Джавадяна, таких случаев много, особенно в областях.

“Ваша информация дает нам возможность привлечь правоохранительные органы к решению этой проблемы. Сегодня я поручу полиции создать оперативную группу, которая будет заниматься конкретно этой проблемой. Эта информация также должна публиковаться, чтобы люди были информированы, потому что они не знают, что это незаконно. Это деятельность, связанная с ростовщичеством”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что полиция в результате оперативной информации должна обеспечить соответствующий процесс, чтобы и в этом вопросе были констатированы изменения.

На совещании была отмечена необходимость принятия мер по сокращению теневой экономики и снижению необходимости оборота наличных денег, а также состоялся обмен мнениями об увеличении эффективности судебных процессов, связанных с кредитными спорами.