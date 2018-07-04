В информационно-аналитическом отделе Общественного телевидения – новый руководитель. 2-го июля директором информационно-аналитического отдела Общественного телевидения назначен Ваагн Тевосян. Предложение он получил еще 21-го июня, однако не спешил дать согласие, пока не посовещался со специалистами области.

«Причина долгого раздумия была в том, что надо было решить – насколько я могу позволить себе сопоставить свои профессиональные навыки с этой должностью. Насколько это в моих силах, могу ли я контролировать ситуацию здесь – в этой огромной структуре. В результате консультаций я понял, что это преодолимый груз»,- сказал Ваагн Тевосян.

Как передает «Арменпресс» с его слов, Ваагн Тевосян уже составил план первоочередных перемен: новый руководитель информационного отдела Общественного телевидения готовится сделать новости более динамичными и менее официальными.

«Во-первых, изменения коснутся формы и содержания контента. Будут определенные структурные изменения. Сделаем эфир более динамичным, аналитичным, расследовательским и менее официальным, не исключая, конечно, протокольные новости, что входит в наши обязанности»,- сказал Ваагн Тевосян.

По его словам, он недоволен некоторыми моментами в работе своих предшественников, однако эти проблемы связаны с оргмеханизмами. Об этом он писал на своей странице в Facebook.

«Есть непонятные для моего типа вещи, что может вызвать недовольство, однако это не связано с особенностями людей, а конкретикой и системой, которые что-то навязывали. Это малые организационные проблемы, которые постепенно будут решены»,- сказал Ваагн Тевосян.

По его словам, что же касается причин ухода руководителя-продюсера информационной службы «Оракарг» Артака Херикяна, комментаторов Лары Аракелян и Тарона Кохликяна и их возможного возвращения, Ваагн Тевосян сказал, что он обязан уважать права каждого.

«Я ценю права каждого и думаю, что если они сделали свой выбор, не дождавшись меня и не обговорив это со мной, то я попросту обязан уважать их решение»,- сказал Ваагн Тевосян.

По его словам, он будет оценивать журналистов в соответствии с их профессионализмом, а не политическими взглядами. Во время «бархатной революции» было множество противоречивых событий, и, возможно, журналисты не могли сориентироваться, однако в случаях нарушений профессиональной этики с журналистами будет отдельный разговор.

«Если репортажи были построены по всем законам жанра и грамотно, то все в порядке. Если же были случаи нарушений профессиональной этики, то с этими журналистами будет отдельный разговор»,- сказал Ваагн Тевосян.

По его словам, его представления сейчас очень романтичны, их надо привести в соответствие с действительностью, однако изменившиеся реалии позволят ему донести свои мысли и чаяния до телезрителя.