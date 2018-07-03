Армения - хороший друг и партнер Соединенных Штатов: посол

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил посольство США в Армении по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, от имени правительства Армении и армянского народа Никол Пашинян поздравил посла Ричарда Миллса, сотрудников посольства и в их лице дружественный народ Соединенных Штатов, пожелав им процветания и продолжительного развития.

Посол США поблагодарил премьер-министра за визит и поздравления. “Для нас большая честь в этот прекрасный день, когда мы празднуем нашу независимость, принимать Вас в посольстве США. Армения - хороший друг и партнер Соединенных Штатов, и я с нетерпением жду нашего продолжительного сотрудничества в соответствии с духом наших общих демократических ценностей”, - сказал Ричард Миллс.

Премьер-министр высоко оценил тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. “Правительство Республики Армения считает важным активный диалог и сотрудничество с Соединенными Штатами во всех областях, представляющих взаимный интерес. Мы готовы совместными усилиями придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, в том числе с целью расширения торгово-экономических связей”, - сказал премьер-министр, выразив благодарность США за многолетнюю помощь Армении.

Собеседники подробно коснулись происходящих в Армении изменений в сферах демократии, защиты прав человека, борьбы с коррупцией, развития гражданского общества и правовой системы. В этой связи Ричард Миллс подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к тесному сотрудничеству с правительством Армении и оказывать необходимую консультативную, техническую и финансовую поддержку. Стороны также обсудили вопросы, связанные с расширением привлечения американских инвестиций, стимуляцией двусторонних торгово-экономических связей и реализацией наличествующего потенциала.

Никол Пашинян и Ричард Миллс также коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта и отметили важность исключительно мирного урегулирования проблемы в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.