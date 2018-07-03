Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-07-18
ЕРЕВАН, 3 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 июля, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 482.70 драм. Курс евро вырос на 0.92 драмa и составил 562.59 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.63 драм. Курс британского фунта вырос на 1.54 драмa и составил 636.01 драм.
ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:
Цена золота сократилась на 32.69 драмa и составила 19364.81 драм. Цена серебра сократилась на 0.66 драмa и составила 248 драм. Цена платины сократилась на 180.48 драмa и составила 13020.58 драм.
- 18:11 Президент Республики Арцах подписал ряд законов
- 17:45 Армения - хороший друг и партнер Соединенных Штатов: посол
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-07-18
- 17:36 Азиатские индексы - 03-07-18
- 17:23 Спикер НС Армении посетил посольство США в связи с Днем независимости США
- 17:06 Президент Армении посетил Национальный политехнический университет
- 16:50 Получены данные о возможном участии Гагика Царукяна в применении насилия в отношении гражданина: уголовное дело направлено в ССС
- 16:39 Роухани раскритиковал угрозу США свести на нет нефтяные доходы Ирана
- 16:31 Роберт Кочарян вызван на допрос по делу 1 марта: источник
- 16:13 Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР
- 16:08 Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости Республики Беларусь
- 15:43 На полигоне «Камхуд» стартовали совместные сборы со специалистами инженерных войск ЮВО и оборонного ведомства Республики Армения
- 15:34 Скопление армянских грузовиков в Ларсе связано с пиком туристического сезона: Министерство транспорта Армении
- 15:06 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
- 15:00 Председатель НС Армении А.Баблоян отбывает в Квебек
- 14:55 Президент Армении принял участников магистерской программы Колумбийского университета и Лондонской бизнес школы
- 14:51 Роухани заявил, что запрещать экспорт иранской нефти бессмысленно
- 14:45 Бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян привлечен по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого
- 14:42 Диппредставительства Армении в РФ и Грузии работают над тем, чтобы решить вопрос о скоплении армянских грузовиков в Верхнем Ларсе
- 14:37 В Армении полигон «Алагяз» оборудован для проведения двусторонних батальонных тактических учений
- 14:20 Восковая скульптура Арно Бабаджаняна и его личные вещи были выставлены в НС Армении
- 14:09 Учащиеся школы "Айб" пройдут летнюю практику в "Ростелеком" в Армении
- 13:46 Пострадавший во время инцидента в Олимпаване сообщил, что его ударил Гагик Царукян: присутствовал и министр ЧС Армении
- 13:24 СК Армении представил подробности задержания Эдуарда Бабаяна
- 13:16 Гаруш Давтян назначен руководителем офиса Гражданской службы
- 13:14 Карен Худавердян и Вардан Алексанян назначены вице-губернаторами Тавушской области
- 13:13 Наринэ Маргарян не будет выдвигаться на должность директора Музея-Института Геноцида армян
- 13:10 Угроза возобновления войны сегодня не выше, чем месяц назад: пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян
- 13:07 Мхитарян вернулся в Лондон
- 13:07 Press Emblem Campaign: с января по июнь 2018 года в мире погибли 66 журналистов
- 12:57 В ООО «Спайка» проводится обыск
- 12:28 Председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнование по поводу безвременной кончины Надежды Саркисян
- 12:21 В Ереване сохраняется рекордно высокий температурный фон
- 12:20 Почта Армении “Айпост” сотрудничает с “Юнистрим” для обеспечения входящих и исходящих денежных переводов
- 12:16 Правительство Австрии вслед за ФРГ будет защищать свои границы от нелегальных мигрантов
21:12, 26.06.2018
Просмотрели 1464 раз Ни один конфликт в регионе Южного Кавказа не может иметь военного решения: выступление Ашотяна на заседании ПА “Евронест”
16:37, 30.06.2018
Просмотрели 1327 раз Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста, армянина Дарона Аджемоглу — турецкие СМИ
10:16, 27.06.2018
Просмотрели 1238 раз Европарламент в будущем месяце ратифицирует соглашение Армения-ЕС: Гаспар Карапетян
11:33, 28.06.2018
Просмотрели 1201 раз У премьер-министра будет одна резиденция, Баграмяна, 26 вернется в распоряжение президента Армении
13:29, 27.06.2018
Просмотрели 1157 раз Попытки политизировать деятельность ОЧЭС неприемлемы: замминистра ИД Армении