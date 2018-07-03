Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-07-18

ЕРЕВАН, 3 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 июля, курс доллара США вырос на 0.21 драмa и составил 482.70 драм. Курс евро вырос на 0.92 драмa и составил 562.59 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 7.63 драм. Курс британского фунта вырос на 1.54 драмa и составил 636.01 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 32.69 драмa и составила 19364.81 драм. Цена серебра сократилась на 0.66 драмa и составила 248 драм. Цена платины сократилась на 180.48 драмa и составила 13020.58 драм.