Азиатские индексы - 03-07-18

ТОКИО, 3 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.12% и составил 21785.54 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1692.80 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.41% и составил 2786.89 пункта, а HANG SENG снизился на 1.41% и составил 28545.57 пункта.