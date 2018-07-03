Спикер НС Армении посетил посольство США в связи с Днем независимости США

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 3 июля посетил посольство США в Армении в связи с Днем независимости Соединенных Штатов. Он поздравил посла Ричарда Миллса, сотрудников посольства и дружественный народ США с 242-й годовщиной независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в беседе с Р.Миллсом А.Баблоян подчеркнул важность армяно-американской дружбы и тесного сотрудничества. Глава парламента поздравил также проживающих в США наших соотечественников и граждан США, всемерно содействующих укреплению и углублению дружбы двух народов.

Поблагодарив А.Баблояна за визит в посольство, посол США сказал: “Между нашими двумя странами крепкие отношения, опирающиеся на общие ценности, и я знаю, что связи доходят до конгрессменов США, имеющих тесные контакты со многими депутатами Вашего Национального Собрания. Честь принимать Вас сегодня здесь от имени американского народа, а вечером мы отметим наш День Независимости вместе с армянским народом”.

Обратившись к внутриармянским событиям, А.Баблоян подчеркнул важность конструктивных перемен в упрочении демократии в стране, а также в этом контексте необходимость проведения ожидаемых внеочередных парламентских выборов в свободной и справедливой обстановке.

В беседе с послом А.Баблоян также выразил обеспокоенность скоплением военной техники, живой силы азербайджанской стороной на армяно-азербайджанской границе и карабахско-азербайджанской линии соприкосновения. Председатель НС подчеркнул, что любая попытка дестабилизации ситуации азербайджанской стороной явится серьезнейшей угрозой региональной безопасности и миру.