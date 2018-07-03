Президент Армении посетил Национальный политехнический университет

Президент Армении Армен Саркисян сегодня посетил Национальный политехнический университет Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в сопровождении ректора НПУА Востаника Марухяна президент совершил экскурсию по научно-исследовательским центрам превосходства и инженерным лабораториям. Он, в частности, ознакомился с демонстрируемыми в учебно-исследовательском центре воздушной робототехники приборами, которые разработаны и сделаны студентами, поинтересовался планами центра, осмотрел мастерскую, пообщался с работающими в центре студентами.

Президент также осмотрел действующие при поддержке различных организаций центры превосходства «Ташир Каскад холдинг – НПУА», «Шнайдер Электрик Ташир – НПУА», региональный учебный центр ядерной безопасности, а также лаборатории компьютеров, робототехники, связи и телекоммуникаций.

В конце визита президент встретился с членами ректората вуза и студентами, ответил на их вопросы. Он отметил, что увиденное произвело на него большое впечатление. «То, что я увидел, больше того, что я ожидал. Это было блестяще, но с другой стороны, мы можем достигнуть ещё большего. В 21 веке путь нашего развития – новые технологии, и одним из основных пунктов для достижения этого является ваш университет», - подчеркнул Армен Саркисян.

Президент приветствовал, что к работе в университетских лабораториях привлечены также студенты других вузов, которые интересуются высокими технологиями. Он подчеркнул важность межвузовского сотрудничества.

Президент Саркисян высказал готовность по возможности помогать в деле налаживания взаимодействия с международными институтами, научными центрами, а также в вопросе приглашения зарубежных специалистов.