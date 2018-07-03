Роухани раскритиковал угрозу США свести на нет нефтяные доходы Ирана

Президент Ирана Хасан Роухани подверг критике угрозу США сократить до нуля нефтяные доходы его страны. Такой сценарий будет означать нарушение Соединенными Штатами международного права. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил он во вторник в Берне на совместной пресс-конференции со своим швейцарским коллегой Аленом Берсе.

"Этот сценарий, по сути, будет означать со стороны США навязывание односторонней политики, навязывание правил экстерриториального типа, что грубо нарушает все международные законы и нормы", - подчеркнул Роухани.