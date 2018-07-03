Роберт Кочарян вызван на допрос по делу 1 марта: источник

Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян вызван на допрос по уголовному делу о событиях, которые произошли в Ереване с 1 марта по 2 марта 2008 года. Ему было отправлено соответствующее уведомление. Об этом сообщил Арменпресс надежный источник в правоохранительной системе.

Ранее Специальная следственная служба заявила, что 3 июля 2018 года было принято решение привлечь бывшего министра обороны Армении генерал-полковника Микаела Арутюняна в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 300.1 (действия, направленные на насильственный захват государственной власти или насильственное ее удержание в нарушение Конституции Республики Армения, а также на насильственное свержение конституционного строя Республики Армения) Уголовного кодекса РА. Арутюнян объявлен в розыск.