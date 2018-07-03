Трамп заявил, что он смог предотвратить войну с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что именно его действия привели к тому, что сейчас Вашингтон не находится в состоянии войны с Пхеньяном. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

"Много хороших разговоров [прошло] с Северной Кореей - все идет хорошо! В то же время никаких запусков ракет или ядерных испытаний [не было] в течение восьми месяцев. Вся Азия трепещет. Только оппозиционная партия, которая включает лживые новости, жалуется", - написал Трамп.

"Если бы не я, сейчас мы бы были в состоянии войны с Северной Кореей!", - заключил он.