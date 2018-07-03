Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости Республики Беларусь

По случаю Дня независимости Республики Беларусь Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саркисян отметил, что оба народа связывают узы дружбы и сотрудничества, которые составляют основу армяно-белорусских межгосударственных отношений. Армен Саркисян выразил уверенность, что основанное на этих началах взаимодействие позволит обеспечить развитие двустороннего сотрудничества на более высоком уровне, что, несомненно, отвечает коренным интересам двух народов и стран.

Президент Саркисян пожелал президенту Беларуси здоровья и успехов, а дружественному белорусскому народу – мира и процветания.