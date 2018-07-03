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Армен Саркисян поздравил Александра Лукашенко с Днём независимости Республики Беларусь


По случаю Дня независимости Республики Беларусь Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Саркисян отметил, что оба народа связывают узы дружбы и сотрудничества, которые составляют основу армяно-белорусских межгосударственных отношений. Армен Саркисян выразил уверенность, что основанное на этих началах взаимодействие позволит обеспечить развитие двустороннего сотрудничества на более высоком уровне, что, несомненно, отвечает коренным интересам двух народов и стран.

Президент Саркисян пожелал президенту Беларуси здоровья и успехов, а дружественному белорусскому народу – мира и процветания.


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