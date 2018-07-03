Скопление армянских грузовиков в Ларсе связано с пиком туристического сезона: Министерство транспорта Армении

Министерство транспорта Армении сообщает, что скопление армянских грузовиков в Ларсе связано с пиком туристического сезона. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении.

Сотрудники Министерства транспорта Армении находятся в постоянной связи с грузинскими и российскими партнерами и получают оперативную информацию.

В этом же направлении работают сотрудники посольства Армении в Грузии, которые помогают нашим гражданам.

Создана горячая линия - (010) 59-01-04, позвонив куда можно будет узнать о ситуации на дорогах.

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта Армении ведет переговоры с грузинскими и российскими коллегами по поводу скопления армянских грузовиков на КПП в Ларсе. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Министерства транспорта Армении Анаит Аракелян. По ее словам, проблема связана с системой, внедренной на грузинской стороне, которая предполагает бронирование билета.

«Ведутся переговоры с целью упрощения системы»,- сказала она.

По сведениям СМИ, на КПП в Ларсе скопилось 1500 армянских грузовиков, нагруженных сельхоз продукцией.

Один из водителей поделился в соцсетях видео, где говорит, что они стоят на КПП в Ларсе уже 7 дней.