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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0


Землетрясение магнитудой 6,0 произошло во вторник в центральных провинциях Индонезии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

 




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