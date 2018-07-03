Президент Армении принял участников магистерской программы Колумбийского университета и Лондонской бизнес школы

Президент Армении Армен Саркисян принял участников совместной магистерской программы бизнес менеджмента Колумбийского университета (США) и Лондонской бизнес школы, которые прибыли в Армению с ознакомительным визитом, чтобы узнать о существующих в стране предпринимательских возможностях, о её истории и культуре.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, президент Республики представил историю Армении и армянского народа, богатое культурное наследие, рассказал о происшедших в стране изменениях и о том, какой видится «Новая Армения».

Президент Саркисян затем ответил на вопросы участников встречи, которые в основном касались перспектив развития Армении, ведущих ветвей экономики, возможностей инвестирования в Армению, а также вызовов переменчивого мира.

Президент Саркисян представил гостям перспективные направления экономики Армении, в частности, сферы информационных технологий, сельского хозяйства, пищевой промышленности и туризма.

Армен Саркисян отметил, что Армения эффективно сотрудничает как с Евросоюзом в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве Армения-ЕС, так и Евразийским экономическим союзом, что для зарубежных предпринимателей и инвесторов создаёт новые возможности для выхода посредством Армении на ещё более крупные рынки.

В конце встречи президент Республики подчеркнул, что в постоянно меняющемся и полном вызовов мире выигрывают те нации и государства, которые жизнеспособны, гибки и умеют быстро и динамично меняться в приспосабливаться к новым реалиям.