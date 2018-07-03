Роухани заявил, что запрещать экспорт иранской нефти бессмысленно

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о бессмысленности анонсированных санкций США по запрету экспорта иранской нефти. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Mehr.

"Американцы заявили, что хотят полностью прекратить экспорт иранской нефти, но они не понимают, о чем говорят. Это бессмысленно, поскольку Иран не сможет экспортировать свою нефть, тогда как нефть [ближневосточного] региона все равно продолжит поступать на внешние рынки", - заявил Роухани.

Президент Ирана добавил, что "основная цель санкций США - оказать давление на граждан республики".

По данным иранского агентства Shana, экспорт нефти Ирана в июле составил 2,61 млн баррелей в сутки. С марта 2018 года Иран в среднем экспортировал 2,1 млн баррелей в сутки.

В понедельник директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук заявил, что США собираются сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, "будут возобновлены 4 ноября".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничений, введенных в свое время США и Евросоюзом. Лидер США обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые, но и ввести новые ограничительные меры.