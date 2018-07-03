В Армении полигон «Алагяз» оборудован для проведения двусторонних батальонных тактических учений

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, завершена реконструкция и оборудование высокогорного полигона «Алагяз» для практической тренировки военнослужащих на занятиях по боевой подготовке.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, на площади более тысячи квадратных метров, завершены строительно-монтажные работы по обустройству войскового стрельбища и директрисы для стрельбы из вооружения танков и боевых машин пехоты. В частности, построены электрораспределительные колодцы, проложено более 10 км кабеля для функционирования мишенных полей с электро-подъемниками. Кроме того, обустроены инженерные сети и объекты инженерного обеспечения, летние классы подготовки военнослужащих, учебные места, макеты местности и наблюдательные вышки.

Новый современный комплекс подготовки военнослужащих позволит проводить двусторонние учения отделений, взводов, рот, батальонов, а также в составе военной базы в целом.

На полигоне «Алагяз» ежегодно проводится подготовка мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений на войсковых стрельбищах, автодромах, танкодромах и директрисах для стрельбы из танков, боевых машин, зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских орудий.