Диппредставительства Армении в РФ и Грузии работают над тем, чтобы решить вопрос о скоплении армянских грузовиков в Верхнем Ларсе

Российская сторона сообщила МИД Армении о том, что КПП в Верхнем Ларсе не закрыто, а скопление армянских грузовиков связано с пиком туристического сезона.

В беседе с «Арменпресс» ситуацию представила сотрудница пресс-службы МИД Армении Анна Нагдалян. По ее словам, генконсул Армении в Ростове работает с компетентными органами на местах, информация будет предоставляться.

В Грузии же посольство Армении работает с властями по поводу внедренной новой системы, с учетом того, что в Ларсе скопилось 1500 армянских грузовиков, нагруженных сельхоз продукцией.

Как сообщалось ранее, Министерство транспорта Армении ведет переговоры с грузинскими и российскими коллегами по поводу скопления армянских грузовиков на КПП в Ларсе. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Министерства транспорта Армении Анаит Аракелян. По ее словам, проблема связана с системой, внедренной на грузинской стороне, которая предполагает бронирование билета.

«Ведутся переговоры с целью упрощения системы»,- сказала она.

По сведениям СМИ, на КПП в Ларсе скопилось 1500 армянских грузовиков, нагруженных сельхоз продукцией.

Один из водителей поделился в соцсетях видео, где говорит, что они стоят на КПП в Ларсе уже 7 дней.