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Учащиеся школы "Айб" пройдут летнюю практику в "Ростелеком" в Армении


Учащиеся школы "Айб" пройдут летнюю практику в "Ростелеком" в Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба "Ростелеком".

Как сообщили во вторник в пресс-службе компании, команда Ростелекома приняла участие в мероприятии школы "Айб" "Учимся работая" (Ayb Internship Fair), посвященном профессиональному ориентированию школьников и уведомлению о деятельности компаний. 

Компании-участницы мероприятия провели обсуждения-курсы для учащихся по интересующим их темам. 

Вместе со специалистом по ИТ-безопасности "Ростелекома" дети ознакомились с возможностями и угрозами использования интернета в общественных местах, о чем многие из них не имели представления. По словам детей, они даже не представляли, насколько будет важна для них встреча и сколько практической информации и навыков они получат.

В мероприятии приняли участие представители компаний различных сфер деятельности, в том числе, GNC-ALFA (Ростелеком Армения), ЗАО "Конверс Банк", Habitat Armenia, Центр аллергологии и иммунологии, Menu.am, Институт молекулярной биологии НАН РА, издательство "Зангак" и другие компании. 

По завершении курсов дети получили возможность провести встречи с представителями всех приглашенных структур, побеседовать с ними по поводу интересующих их тем, оставить резюме в компаниях для прохождения летней практики. 

В армянском офисе "Ростелеком" практику пройдут учащиеся, которые преодолели отборочный этап. Они ознакомятся с работой и функциями различных подразделений компании. 

Ростелеком часто организует различные молодежные инициативы, которые нацелены на распространение информации и повышение осведомленности среди студентов и школьников относительно корпоративной культуры, использования всемирной паутины и других важных вопросов для обучения разносторонне развитых специалистов. 

Армянская дочерняя компания ПАО "Ростелеком" - ЗАО "GNC-ALFA", с декабря 2012 года начала продвижение и продажу услуг связи на территории Армении под брендом Rostelecom. Оптоволоконная сеть компании покрывает 80% территории Армении, общей протяженностью более чем 2500 км. Сеть подключена к основным региональным магистральным сетям и крупным узлам обмена трафиком, а также к международным каналам через Грузию и Иран.


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