Пострадавший во время инцидента в Олимпаване сообщил, что его ударил Гагик Царукян: присутствовал и министр ЧС Армении

Как сообщает полиция Армении, пострадавший во время инцидента в Олимпаване сообщил, что его ударил председатель АОК Гагик Царукян. По сведениям полиции, там присутствовали и министр ЧС Армении Грачья Ростомян, вице-председатель АОК Дереник Габриэлян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Согласно информации, около 21:30 часов 2 июля в медцентр «Армения» обратился мужчина 1968 г.р. с переломами и травмами, с диагнозом «правосторонний пневмоторакс», перелом правого 9-го ребра, подкожная эмфизема справа.

По предварительным данным, мужчина был избит в спорткомплексе «Олимпаван». На месте происшествия обнаружены следы крови. Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 статьи 112 УК.

Указанный мужчина был признан потерпевшим и был допрошен.

По словам пострадавшего, его ударил председатель АОК Гагик Царукян. После этого его руками и ногами избивали помощник главы Олимпийского комитета, начальник охраны Гагика Царукяна Эдуард Бабаян и еще один человек, чья личность устанавливается. По его словам, там присутствовали и министр ЧС Армении Грачья Ростомян, вице-председатель АОК Дереник Габриэлян.

По словам пострадавшего, его сын – гражданин РФ, является чемпионом мира по боксу, и Гагик Царукян обещал наградить его за это, однако, после получения армянского гражданства, его сын попал в розыск за уклонение от военной службы.

Полиция начала разыскивать помощника главы Олимпийского комитета, начальника охраны Гагика Царукяна Эдуарда Бабаяна. Через несколько часов тот сам явился в отделение полиции Маштоца. Он был задержан в статусе подозреваемого и доставлен в СИЗО.