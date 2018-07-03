СК Армении представил подробности задержания Эдуарда Бабаяна

Следственный комитет Армении представил некоторые подробности инцидента, ставшего причиной задержания помощника главы Олимпийского комитета, начальника охраны Гагика Царукяна Эдуарда Бабаяна.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно информации, около 21:30 часов 2 июля в медцентр «Армения» обратился мужчина 1968 г.р. с переломами и травмами, с диагнозом «правосторонний пневмоторакс», перелом правого 9-го ребра, подкожная эмфизема справа.

По предварительным данным, мужчина был избит в спорткомплексе «Олимпаван». На месте происшествия обнаружены следы крови. Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 статьи 112 УК.

Указанный мужчина был признан потерпевшим и был допрошен.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержан Эдуард Бабаян, который представился помощником главы Олимпийского комитета. Назначены экспертизы, готовится ходатайство о проведении обыска в доме подозреваемого.

Назначены экспертизы, в суд представлено ходатайство о проведении у подозреваемого обыска.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.