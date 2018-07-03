Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

СК Армении представил подробности задержания Эдуарда Бабаяна


Следственный комитет Армении представил некоторые подробности инцидента, ставшего причиной задержания помощника главы Олимпийского комитета, начальника охраны Гагика Царукяна Эдуарда Бабаяна.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Согласно информации, около 21:30 часов 2 июля в медцентр «Армения» обратился мужчина 1968 г.р. с переломами и травмами, с диагнозом «правосторонний пневмоторакс», перелом правого 9-го ребра, подкожная эмфизема справа.

По предварительным данным, мужчина был избит в спорткомплексе «Олимпаван». На месте происшествия обнаружены следы крови. Возбуждено уголовное дело по п.6 ч.2 статьи 112 УК.

Указанный мужчина был признан потерпевшим и был допрошен.

По подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений задержан Эдуард Бабаян, который представился помощником главы Олимпийского комитета. Назначены экспертизы, готовится ходатайство о проведении обыска в доме подозреваемого.

Назначены экспертизы, в суд представлено ходатайство о проведении у подозреваемого обыска.

Назначены экспертизы. Расследование продолжается.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации