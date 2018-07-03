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Карен Худавердян и Вардан Алексанян назначены вице-губернаторами Тавушской области


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Карен Худавердян и Вардан Алексанян назначены вице-губернаторами Тавушской области. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает сайт e-gov.am.


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