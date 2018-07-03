Мхитарян вернулся в Лондон
Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вернулся в Лондон.Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Istagram. «В Армении чудесно, но пора вернуться в Лондон, к новому сезону», - пишет он.
- 13:14 Карен Худавердян и Вардан Алексанян назначены вице-губернаторами Тавушской области
- 13:07 Мхитарян вернулся в Лондон
- 13:07 Press Emblem Campaign: с января по июнь 2018 года в мире погибли 66 журналистов
- 12:57 В ООО «Спайка» проводится обыск
- 12:21 В Ереване сохраняется рекордно высокий температурный фон
- 12:20 Почта Армении “Айпост” сотрудничает с “Юнистрим” для обеспечения входящих и исходящих денежных переводов
- 12:16 Правительство Австрии вслед за ФРГ будет защищать свои границы от нелегальных мигрантов
- 12:10 На КПП в Ларсе скопились армянские грузовики: Министерство транспорта Армении ведет переговоры с грузинскими и российскими коллегами
- 11:49 В Японии из-за жары за семь дней госпитализированы свыше 3,4 тыс. человек, трое погибли
- 11:26 Уголовные дела о хищениях и должностном подлоге со стороны руководителей 2 общин Лори направлены в суд
- 11:21 Полиция раскрыла случай крупного хищения
- 11:15 Задержан начальник охраны Гагика Царукяна Эдуард Бабаян
- 11:06 Дарон Аджемоглу отрицает слухи о том, что станет в Турции министром
- 10:46 Временным исполнителем обязанностей директора Музея-Института Геноцида армян назначена Наринэ Маргарян
- 10:33 По сравнению с прошлым июнем, в Гегаркунике несколько упала рождаемость
- 10:25 Армения может получить помощь от корпорации «Вызов тысячелетия»
- 10:07 Лопес Обрадор набрал более 24 млн голосов избирателей на выборах президента Мексики
- 10:03 Сенокос в Гегаркунике стартовал с высокими показателями
- 10:00 NYT: Трамп разослал письма союзникам по НАТО, призвав их увеличить расходы на оборону
- 09:53 Соглашение с ЕС создаст благоприятную среду для развития отношений Армения-Польша: посол Казарян
- 09:39 Вступило в силу соглашение о транспортном сообщении между Арменией и Катаром
- 09:35 Европейские индексы - 02-07-18
- 09:34 Американские индексы выросли - 02-07-18
- 09:31 Цены на цветные металлы - 02-07-18
- 09:28 Цены на драгоценные металлы выросли - 02-07-18
- 09:25 Цены на нефть выросли - 02-07-18
- 09:24 Баку и другие азербайджанские города оказались во тьме
- 00:21 Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня
- 00:10 Известен лучший игрок матча Бельгия - Япония
- 02.07-23:55 В последние минуты Бельгия вырвала побееду у Японии:Мундиаль-2018
- 02.07-21:14 Предстоящие на 3 июля мероприятия
- 02.07-21:00 Скончалась Залуженная артистка Армении, певица Надежда Саркисян
- 02.07-20:02 Четыре гражданина Армении погибли в результате ДТП в России
- 02.07-19:54 Никол Пашинян принял членов семей военнослужащих, которые погибли во время военной службы
- 02.07-18:57 Вооруженные силы Армении планируют приобрести новые виды вооружения
21:12, 26.06.2018
Просмотрели 1450 раз Ни один конфликт в регионе Южного Кавказа не может иметь военного решения: выступление Ашотяна на заседании ПА “Евронест”
16:37, 30.06.2018
Просмотрели 1295 раз Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста, армянина Дарона Аджемоглу — турецкие СМИ
10:16, 27.06.2018
Просмотрели 1218 раз Европарламент в будущем месяце ратифицирует соглашение Армения-ЕС: Гаспар Карапетян
11:33, 28.06.2018
Просмотрели 1186 раз У премьер-министра будет одна резиденция, Баграмяна, 26 вернется в распоряжение президента Армении
13:29, 27.06.2018
Просмотрели 1144 раз Попытки политизировать деятельность ОЧЭС неприемлемы: замминистра ИД Армении