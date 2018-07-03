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Мхитарян вернулся в Лондон


Капитан сборной Армении по футболу, полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян вернулся в Лондон.

Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Istagram. «В Армении чудесно, но пора вернуться в Лондон, к новому сезону», - пишет он.


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