Время в Ереване: 11:07:36,   3 Июль

В ООО «Спайка» проводится обыск


На основании решения суда, в соответствии с требованиями закона, совместными силами ГУБОП полиции Армении и оперативно-разведывательного управления КГД Армении, в ООО «Спайка» проводится обыск. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Информация последует.


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