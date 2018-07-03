На основании решения суда, в соответствии с требованиями закона, совместными силами ГУБОП полиции Армении и оперативно-разведывательного управления КГД Армении, в ООО «Спайка» проводится обыск. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Информация последует.