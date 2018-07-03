Председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнование по поводу безвременной кончины Надежды Саркисян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В соболезновании сказано:

“С глубокой скорбью узнал о безвременной кончине Заслуженного деятеля культуры РА, любимой певицы Надежды Саркисян.

Надежда Саркисян – одна из ярких личностей армянского эстрадного вокального искусства, чьих прекрасных исполнений ждали все. Ей аплодировали также на сценах десятков стран мира, где она с любовью представляла произведения армянских композиторов.

Она жила не только культурой, но и активной общественной жизнью, избиралась депутатом НС РА.

Надежда Саркисян внесла большой вклад также в развитие в Армении детского вокального искусства. Благодаря организованным ею конкурсам она открыла множество детских талантов и передала свои навыки и способности в годы руководства Ереванским государственным колледжем культуры. Нашу любимую певицу мы всегда будем помнить не только ее замечательными песнями, но и каждый раз радуясь новым успехам ее питомцев.

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Надежды Саркисян и разделяю боль утраты”.