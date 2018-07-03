В Ереване сохраняется рекордно высокий температурный фон

МЧС Армении предупреждает: УФ-индекс составит 7, нужно избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 15:00. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Согласно прогнозам синоптиков, 3-6 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 7-8-го июля в отдельных регионах прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Ветер – юго-западный, с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха 6-8-го июля постепенно понизится на 3-4 градуса.

В Ереване 6-8-го июля 3-6 июля ожидается погода без осадков. В вечерние часы 7-8-го июля в отдельных регионах возможны кратковременные дожди и грозы. Рекордно высокий температурный фон – до 42 градусов, сохраняется.