Почта Армении “Айпост” сотрудничает с “Юнистрим” для обеспечения входящих и исходящих денежных переводов

Национальный оператор почтовой связи Республики Армения «Айпост» и акционерное общество коммерческий банк «Юнистрим» объявили о партнерстве с целью предоставления услуг по входящим и исходящим денежным переводам по всей Армении. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба «Айпост».

Новый договор позволит клиентам “Айпост” осуществлять денежные переводы в евро, долларах США, армянских драмах и рублях из более чем 880 почтовых отделений “Айпост” в Армении. Наряду с предоставлением надежных и экономичных услуг, система быстрых денежных переводов «Юнистрим» также позволит клиентам Айпост получать денежные переводы от родных и близких из-за рубежа за считанные минуты. Клиенты “Айпост” смогут так же отправлять суммы по всей сети «Юнистрим», которая включает в себя более чем 30 стран.



Про “Айпост”

ЗАО «Айпост» является национальным оператором почтовой связи Республики Армения, который предоставляет почтовые, финансовые и розничные коммерческие услуги. В настоящий момент ЗАО «Айпост» осуществляет деятельность в 880 почтовых отделениях, действующих по всей территории Армении, от городских до самых отдаленных сельских населенных пунктов.

За подробностями просим обращаться: в Отдел денежных переводов ЗАО «Айпост».