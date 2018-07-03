Правительство Австрии вслед за ФРГ будет защищать свои границы от нелегальных мигрантов
Австрия вслед за Германией готова принять национальные меры по защите южной границы от потоков нелегальных мигрантов. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник австрийское федеральное правительство.
"Договоренность Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) указывает, что Германия хочет принять национальные меры по борьбе с миграционными потоками. Если это решение станет позицией правительства Германии, тогда мы будем вынуждены принимать свои меры, чтобы избежать ущерба для Австрии и нашего населения. Федеральное правительство готово предпринять меры для защита нашей южной границы", - говорится в заявлении правительства Австрии.
2 июля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские правящие партии ХДС и ХСС договорились создать в стране специальные центры для быстрой высылки беженцев, уже зарегистрированных в других странах ЕС, а также тех, кто изначально не имеет права остаться в ФРГ. По данным австрийской стороны, Берлин намерен создавать эти центры на границе с Австрией.