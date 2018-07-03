На КПП в Ларсе скопились армянские грузовики: Министерство транспорта Армении ведет переговоры с грузинскими и российскими коллегами

Министерство транспорта Армении ведет переговоры с грузинскими и российскими коллегами по поводу скопления армянских грузовиков на КПП в Ларсе. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Министерства транспорта Армении Анаит Аракелян. По ее словам, проблема связана с системой, внедренной на грузинской стороне, которая предполагает бронирование билета.

«Ведутся переговоры с целью упрощения системы»,- сказала она.

По сведениям СМИ, на КПП в Ларсе скопилось 1500 армянских грузовиков, груженных сельхоз продукцией.

Один из водителей поделился в соцсетях видео, где говорит, что они стоят на КПП в Ларсе уже 7 дней.